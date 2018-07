ACT e ISS investigam situações de precariedade em mais de mil empresas em Portugal

A Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT) e o Instituto da Segurança Social (ISS) estão a trabalhar em conjunto numa ação de combate à precariedade. Em comunicado enviado esta segunda-feira, dia dois de julho, o objetivo desta ação conjunta tem em vista a regularização de “situações de uso indevido de contratos de prestação de serviço e de contratação a termo”.

Na primeira fase desta campanha, a ACT e o ISS vão averiguar mais de mil empresas de diversos setores de atividade.

Ainda de acordo com o documento, “a campanha envolve mais de 300 inspetores da ACT e do ISS, com equipas conjuntas de ambos os organismos e é direcionada a um conjunto de entidades empregadoras, selecionadas com base em indicadores de risco em matéria de contratação a termo e recurso a trabalho independente”.