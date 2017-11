“Acredito que o investidor ficará satisfeito com a troca de obrigações”

O presidente executivo do Novo Banco, António Ramalho, defende que “os investidores terão de avaliar os ganhos de trocar títulos de dívida de um banco de transição por obrigações de um banco com futuro e continuidade”.

O Novo Banco tem obrigacionistas com investimentos que somam 3,2 mil milhões de euros. Deste montante, 1,7 mil milhões são obrigações de maturidades mais curtas (2022) e o resto são a muito longo prazo, algumas com maturidades até 2050 (algumas com cupão zero).

Recorde-se que a troca de títulos passa por uma troca que gera lucros para o Novo Banco, pelo que os detentores de obrigações com maior maturidade são mais propensos a trocas. Na prática, uma dívida que na maturidade dá direito a receber, por exemplo, 1.000 euros, mas no mercado secundário vale 500 euros, vai ser oferecido ao investidor, por exemplo, 750 euros já. Na prática, o investidor ganha face ao mercado, mas o banco pouca 250 euros face à dívida expressa no valor nominal, logo, o banco tem um ganho de 250 euros, que leva a reservas e, por essa via, melhora o capital (cujo CET1 era em dezembro de 12%).

Como é conhecido, cerca de 43% dos obrigacionistas são particulares. Os restantes 57% são institucionais.