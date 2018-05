Açores recebe encontro regional do Apps for Good

Os Açores vão receber o primeiro encontro regional da 4ª edição do Apps for Good, que tem por objetivo a utilização da tecnologia para resolver problemas relacionados com a sustentabilidade, esta sexta-feira na Escola Secundária Domingos Rebelo.

“O Apps for Good desenvolve a capacidade criativa e inovadora dos jovens, sendo a tecnologia um meio e não apenas um fim, na resolução de problemas e de causas sociais que permitam criar uma sociedade mais cívica e mais sustentável”, afirma João Baracho, diretor executivo do CDI.

A iniciativa junta equipas de jovens entre os 10 e os 18 anos que vão apresentar as aplicações que desenvolveram ao longo do ano lectivo para solucionar problemas reais. As apresentações destas aplicações acontecem por volta das 15h30.