Açores: Governo regional estima fecho de 2017 com dívida de 41,6% do PIB

O vice-presidente do Governo Regional dos Açores estimou hoje que a região tenha terminado 2017 com uma dívida de 41,6% do Produto Interno Bruto (PIB), sublinhando ser “menos de metade” da média europeia.

“É este valor real que garante a nossa sustentabilidade”, declarou Sérgio Ávila, falando na Horta, na Assembleia Legislativa Regional dos Açores (ALRAA), num debate de urgência pedido pelo BE sobre o setor público empresarial da região.

Frisando que apenas no final do mês o Instituto Nacional de Estatística (INE) apresentará a globalidade dos dados de 2017, o vice-presidente do executivo açoriano valorizou as “responsabilidades futuras” deixadas pelo executivo com uma dívida pública de “menos de metade da média da União Europeia” e “menos de um terço daquilo que o país tem”.