Açores e Madeira com os menores índices de coesão do país

Os Açores e a Madeira são as regiões do países que possuem o menor índice de coesão de acordo com o Índice Sintéctico de Desenvolvimento Regional da Direcção Regional de Estatística (DREM).

Apesar da evolução apresentada pelos Açores que passou entre 2015 e 2016, dos 77,42 para os 78,11, não foi o suficiente para tirar a região do fundo da tabela no que diz respeito ao Índice de Coesão.

De referir que os Açores vinha de cinco anos consecutivos com quebras neste indicador refere a DREM.

O mesmo é aplicado à Madeira. Evolui de 83,94 para os 84,28, depois de dois anos de quebras, mas é a segunda pior região do país neste parâmetro do Índice Sintéctivo de Desenvolvimento Regional.

A média nacional no Índice de Coesão situa-se nos 100. A Região Metropolitana de Lisboa foi a única do país com um valor acima dessa média com 106,98.

No Continente, Norte, Centro, e Alentejo verificaram-se quebras no índice coesão relativamente aos resultados obtidos no ano anterior.