Açores atribui 39 insígnias honoríficas

Os Açores vão atribuir 39 insígnias honoríficas distribuídas por quatro categorias. Esta distinção visa assinalar os cidadãos ou entidades que beneficiaram a comunidade e valorizaram a Região Autónoma.

A lista dos condecorados foi publicada esta quarta-feira em Diário da República. Serão homenageados com a Insígnia Autonómica de Reconhecimento: Albino Cristiano Alves Gomes (a título póstumo), Francisco Amâncio de Oliveira Macedo (a título póstumo), João Luís Pavão de Aguiar Machado, John Carlos Martins, José Martins Garcia (a título póstumo), Luís da Silva Alves, Maria Adelaide Correia Monteiro de Freitas, Maria Teodora de Borba, Mário Luís da Silva Martins Cabral (a título póstumo), Regina de Azevedo Pires Toste Tristão da Cunha, Victor Rui Ramalho Bettencourt Dores.

Com a Insígnia Autonómica de Mérito Profissional vão ser contemplados: António Manuel de Frias Martins, Armando Ademar Monteiro Anahory (a título póstumo), Eduardo Manuel Arruda Carreiro da Costa, Gilberta Margarida de Medeiros Pavão Nunes Rocha, Manuel Humberto Neves, Maria Rosa Pacheco Leite

Já com a Insígnia Autonómica de Mérito Industrial, Comercial e Agrícola os agraciados incluem: José de Chaves Carvalho, José Manuel Oliveira Melo, Basílio Simões & Irmãos, Lda., Cooperativa de Laticínios do Faial, C. R. L.

Ainda a homenagear pelos Açores com a Insígnia Autonómica de Mérito Cívico estão: Ana Paula Espínola da Costa, Armindo Pedro Louro, João Carlos Cardoso Pinheiro, Lúcia Elnora Nóia, Almanaque do Camponez, Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários da ilha do Corvo, Casa dos Açores do Estado do Rio Grande do Sul, Casa dos Açores do Rio de Janeiro, Casa dos Açores de Santa Catarina, Casa dos Açores de São Paulo, Casa de Repouso João Inácio de Sousa, Casa de Saúde do Espírito Santo – Irmãs Hospitaleiras, Confederação Operária Terceirense, Delegação da Cruz Vermelha de Angra do Heroísmo, Jornal O Dever, Santa Casa da Misericórdia das Lajes do Pico, Sociedade Filarmónica Liberdade Lajense.