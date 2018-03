Acordo entre PSD e PS obriga motoristas da Uber, Cabify e Taxify a formação igual à dos taxistas

A atividade das plataformas eletrónicas de transporte de passageiros, como a Cabify, a Taxify ou a Uber, vai ser regida por uma solução de compromisso entre as propostas do Partido Socialista (PS) e as do Partido Social-Democrata (PSD), avança o jornal “Público”.

O deputado social-democrata Emídio Guerreiro aplaude a concordância do PS quanto ao nome de “operadores” em vez de “prestadores de serviço” e admitiu ao matutino que os dois partidos cederam em alguns temas. “Não há facilitismo, nem serão discriminados uns profissionais em relação a outros”, acrescentou o deputado socialista João Paulo Correia.

A votação dos três diplomas [Governo, Bloco de Esquerda e PSD] sobre o tema realiza-se na próxima quarta-feira, 14 de março. Segundo o diário, o PS aceitará que os motoristas tenham tempo de formação equivalente ao dos taxistas e há ainda a sugestão de uma “contribuição” entre 0,1% e 2% calculada sobre os valores da taxa de intermediação cobrada pelos operadores das plataformas.