Acordo de comércio e NATO são temas que Theresa May quer levar à Casa Branca

A primeira-ministra britânica, Theresa May, afirmou este domingo que quer discutir com o presidente eleito (e recém empossado) dos EUA, Donald Trump, a importância da aliança militar NATO e um eventual futuro acordo de comércio livre. O encontro entre ambos está marcado para a próxima sexta-feira.

Em declarações à estação pública britânica BBC, Theresa May mostrou-se satisfeita por ser a primeira líder internacional a ser recebida por Trump na Casa Branca. Apesar do discurso protecionista do novo presidente norte-americano, a primeira-ministra britânica assegura que a equipa de Donald Trump está interessada em discutir um novo acordo de comércio com o Reino Unido, o seu aliado de longa data do outro lado do Atlântico.

Numa altura em que o Reino Unido prepara a sua saída da União Europeia, Theresa May encara um futuro acordo comercial com os Estados Unidos como vital.