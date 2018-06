AconXego já distribui 50 ‘naninhas’ por mês para o Continente

O projeto da AconXego já distribui cerca de 50 naninhas por mês para o Continente. Esta sexta-feira a autarquia do Funchal entregou mais ‘naninhas’ a utentes do Centro Comunitário do Funchal que depois serão distribuídas pelo serviço de pediatria do Hospital Central do Funchal.

A vereadora Madalena Nunes, destacou a adesão que o projeto tem tido por parte de várias entidades em que se inclui os ginásios do Município, os Centros Comunitários e também à Sociohabitafunchal.

“A resposta tem sido tremenda, nós próprios não estávamos à espera, não há dúvida que as parcerias trazem grande riqueza e diversidade à nossa ação. E acabam também por fazer esta ligação entre as diferentes gerações, sendo que atualmente temos pessoas de todas as idades a colaborarem neste projeto”, acrescentou Madalena Nunes.