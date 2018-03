Ações nacionais geridas pelo Novo Banco dão 21% e lideram retornos em 2017

No universo dos fundos de investimento mobiliário portugueses, a aposta em ações nacionais compensou em 2017, ano em que o PSI 20 valorizou mais de 15% e suplantou a generalidade das pares europeias. O fundo de investimento NB Portugal Ações, do grupo Novo Banco, liderou os ganhos, com um retorno de 21,2%.

Com 26,1 milhões de euros em ativos sob gestão, o GNB conseguiu assim o primeiro lugar no top 10 das melhores rendibilidades de Fundos de Investimento Mobiliário Nacionais, divulgado esta terça-feira pela Associação Portuguesa de Fundos de Investimento, Pensões e Patrimónios (APFIPP).

Os três lugares seguintes também pertencem à categoria de ações nacionais, com o Santander Acções Portugal a oferecer um retorno de 20,1%, o IMGA Ações Portugal 19,4% e o BPI Portugal 17,4%.