Ações do Sporting sobem pela quarta sessão consecutiva. Já ganham 8,45%, desde a destituição

As ações do Sporting Clube de Portugal subiram esta terça-feira 1,32%, para 77 cêntimos na primeira sessão bolsista. As ações da SAD ‘leonina’ estão a subir pela quarta sessão consecutiva. Desde a assembleia geral que ditou a destituição de Bruno de Carvalho, as ações do Sporting já ganham 8,45%.

Nesta primeira sessão o volume negociado atingiu as 6.000 ações transacionadas na SAD verde e branca.

Os ‘leões’ vivem um período de instabilidade tanto em termos desportivos, com a notícia da possível saída do treinador Sinisa Mihajlovic, como a nível empresarial, mas ainda assim as ações estão a valer 77 cêntimos, o que se traduz numa capitalização da SAD de 30 milhões de euros.