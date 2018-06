Acionistas do BPI aprovaram saída de bolsa do banco

O BPI aprovou esta sexta-feira a saída de bolsa do banco. Em assembleia geral, os 26 acionistas do banco liderado por Pablo Forero, detentores de ações correspondentes a 95,08% do capital social, aprovaram a perda de qualidade de sociedade aberta do banco, a redução do número de membros que compõem o conselho de administração no atual mandato e uma nova política de dividentos.

Em comunicado enviado à Comissão do Mercado dos Valores Mobiliários (CMVM), o Banco BPI fez saber que foram aprovadas, por “99,626% dos votos expresso, a proposta do acionista CaixaBank, S.A. de perda da qualidade de sociedade aberta do Banco BPI, S.A.; por 99,99% dos votos expressos, a proposta do acionista CaixaBank, S.A. de redução do número de membros que compõem o Conselho de Administração no mandato 2017-2019 de vinte para dezoito; por 99,97% dos votos expressos, a proposta do Conselho de Administração de nova política de dividendos”.

Reunidos na cidade do Porto, no auditório da Fundação de Serralves, os acionistas do BPI votaram a perda de qualidade de sociedade aberta para atribuir poderes a qualquer um dos membros do Conselho de Administração para praticar todos e quaisquer atos necessários ou convenientes à plena execução desta deliberação, em particular quanto às respetivas formalidades de execução.