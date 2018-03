Acesso a redes sociais no telemóvel quadruplicou entre jovens portugueses

Uma equipa de investigadores do INOV-INESC/IST, responsável pelo projeto FAQtos no âmbito da informação em comunicações móveis, acaba de tornar público os resultados de seis anos de inquéritos aos jovens portugueses sobre a utilização do telemóvel. Conclui que entre 2010 e 2017, o acesso às redes sociais, através do telemóvel, aumentou quatro vezes.

O estudo “Telemóveis e os Jovens: Utilização e Preocupações 2016/2017“ abrangeu 9.091 inquéritos aplicados em 138 estabelecimentos de ensino secundário em todo o país, ao longo de seis anos letivos (entre 2010 e 2017). E indica que os jovens (entre os 15 e os 22 anos) aumentaram em três vezes a utilização da internet no telemóvel (de 33% em 2010/2011 para mais de 97% em 2016/2017).

Já o acesso às redes sociais, conclui, aumentou quatro vezes no mesmo período, sendo uma das principais motivações, num universo em que mais de 92% possui um tarifário que inclui pacote de dados, mas apenas 20% aponta restrições à utilização por parte dos pais.

Segundo o estudo, desde 2013/14 que se começou a verificar um número significativo de alunos a utilizar o telemóvel para aceder à Internet e às Redes Sociais (mais de 82,% neste último ano lectivo para ambas as opções), com uma tendência natural de crescimento, contra 20% no ano lectivo 2010/2011.

A análise dos resultados mostra também que a maioria dos inquiridos tem telemóvel desde os 10 anos (idade coincidente com entrada no 2º ciclo do Ensino Básico), sendo que apenas 39 alunos indicaram não ter qualquer dispositivo de comunicações móveis.

Decrescente é o número de jovens com mais do que um terminal: 6% em 2016/2017, face aos quase 20% em 2015/2016 -, percentagem parcialmente explicada pelos planos de dados e pelos tarifários com comunicações ilimitadas, mesmo entre operadoras diferentes, que situam o gasto mensal médio para todos os alunos nos 9,86 euros.

Média de 93 SMS e 27 minutos de chamadas por dia

Os mais recentes dados recolhidos pelo projeto FAQtos indicam também que, além do acesso à Internet, os serviços mais utilizados pelos jovens portugueses são a Voz, o SMS e ouvir música/rádio, com uma elevada percentagem de utilização do auricular (58,% no total dos seis anos de estudo). Outras opções incluem ainda os filmes/vídeos, as fotografias e a leitura.

As tendências na utilização reportam, segundo o estudo, “valores bastante elevados”: em média, 93 SMS enviados e cerca de 27 minutos de chamadas por dia, apontando os autores do estudo para um número expressivo de jovens com valores diários acima destas médias.

A crescente utilização de canais para troca de mensagens baseados na internet (como WhatsApp, Viber e Snapchat), possibilitada pelos tarifários com pacotes de dados, veio impactar diretamente no hábito de envio de mensagens ditas tradicionais, particularmente expressiva nos três primeiros anos do projeto.

Olhando à tipificação por género, as raparigas continuam a fazer telefonemas mais longos (em média, mais 8 minutos por dia) e enviam mais SMS (mais 14 por dia) do que os rapazes. Já o número médio de chamadas diárias apresenta valores próximos tanto para rapazes como para raparigas: quatro telefonemas diários.

Quase metade dos jovens não se preocupa com efeitos de radiações

A realização deste inquérito também visava saber qual o nível de preocupação dos jovens relativamente às radiações eletromagnéticas. O estudo concluiu que existe uma diminuição na preocupação com os possíveis efeitos da exposição às radiações, sendo que 45% não estão preocupados com este assunto.

Quando questionados sobre a preocupação sobre os possíveis efeitos das radiações, os jovens portugueses acentuam, assim, a inversão na tendência: cerca de 36% dos jovens preocupam-se, face aos 19% que já procuraram informação sobre o tema.

O FAQtos desenvolve atividade na área da comunicação (através de ações de informação e divulgação), na medição de radiações eletromagnéticas e investigação, tendo por base o portal http://faqtos.pt. Promove anualmente o Prémio FAQtos, um concurso nacional que premeia os melhores projetos de alunos do ensino secundário, professores orientadores e suas escolas, na criação de uma consciência coletiva sobre a utilização dos telemóveis.