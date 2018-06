Acesso à Internet: Projecto financiado pela China vai contemplar 300 instituições públicas de Santiago

A informação foi confirmada pelo técnico do Núcleo Operacional para a Sociedade de Informação (NOSI) Helder Veiga, segundo o qual, o objectivo é instalar a rede do Estado na maioria das instituições públicas da ilha de Santiago.

Serão contempladas instituições das áreas da educação, nomeadamente escolas secundárias, possibilitando aos alunos o acesso à Internet através da rede WiFi, instituições da saúde (hospitais e centros de saúde) e instituições da governação local (câmaras municipais) e central.

“Neste momento, estamos na fase de levantamento do projecto com apoio de uma equipa chinesa que está no país e que está a visitar todas as instituições a serem abrangidas no quadro do mesmo”, avançou Helder Veiga.