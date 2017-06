Accenture quer ter 200 trabalhadores no novo centro de Braga

A consultora Accenture inaugurou hoje um centro de aplicações de tecnologias de informação, em Braga, que vai criar 100 postos de trabalho, a curto prazo, mas que a empresa pretende duplicar no próximo ano.

Em comunicado, a empresa refere que o novo centro já está a prestar apoio a várias organizações em Portugal e, ainda, a clientes na Europa, África, América do Norte e América Latina.

O processo de recrutamento para os postos de trabalho em criação incide nas áreas das engenharias informática, computacional, eletrotécnica e eletrónica.

O investimento da Accenture foi apoiado pela InvestBraga, mas os valores não foram divulgados.

Para o presidente da InvestBraga, Carlos Oliveira, “Braga reúne as condições essenciais para a atração de investimento sustentável, em especial, baseado em conhecimento e tecnologia, como é o caso das internacionais Bosch, Delphi, Fujitsu, Outsystems, WeDO e, agora, a Accenture, que têm investido no concelho”.

Carlos Oliveira acrescenta ainda que “Braga apresenta uma série de vantagens competitivas, especialmente mão-de-obra altamente qualificada, uma qualidade de vida invejável e um custo de vida muito mais acessível do que Lisboa e outras cidades europeias, sendo que o mesmo acontece no que toca a custos para as empresas”.

Segundo os dados mais recentes divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), Braga foi o concelho que mais cresceu em exportações. Em 2016, a cidade aumentou as exportações em 176 milhões de euros, um crescimento de 19% face a 2015. No âmbito do Programa “+Indústria”, entre 2015 e 2020 estão a ser investidos, em Braga, 359 milhões de euros.