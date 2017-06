Accenture abre novo centro de tecnologia em Braga

A Accenture inaugurou um novo centro de tecnologia, em Braga, onde dará emprego a 100 profissionais “altamente qualificados”, segundo um comunicado divulgado pela consultora internacional, que presta serviços de estratégia, consultoria, digital, tecnologia e operações.

“Braga é o local ideal, enquanto capital do Minho, com enorme potencial, universidades de excelência e um grande polo de talento nas áreas de Engenharia e Informática. É uma cidade de empreendedores onde se respira inovação e excelência, com uma das populações mais jovens da Europa”, referiu José Gonçalves, Presidente da Accenture Portugal, numa nota enviada à comunicação social.

Os novos funcionários do Braga Delivery Center da Accenture foram contratados recentemente nas universidades nacionais, explicou a firma. O novo centro vai “duplicar a sua capacidade até ao final do próximo ano, reforçando assim o compromisso da Accenture com a criação de emprego especializado e promoção do talento em Portugal”.