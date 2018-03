ACAP: Vendas de automóveis em 2018 sobem 4,1%

De acordo com a Associação do Comércio Automóvel de Portugal (ACAP), foram matriculados 41.413 veículos nos primeiros dois meses de 2018 (janeiro e fevereiro), o que representa um aumento, em termos homólogos, de 4,1%.

A categoria de Veículos Pesados apresentou um aumento de 12,7% (variação homóloga anual), a de Veículos Ligeiros de Passageiros registou uma variação homóloga acumulada de 4,1% e a categoria de Veículos Comerciais Ligeiros apresentou um aumento de 3,1% (variação homóloga anual).

No que se refere apenas ao mês de fevereiro de 2018, foram matriculados 23.911 veículos, o que representa um aumento, em termos homólogos, de 10,1 %. A categoria de Veículos Pesados apresentou um aumento de -9,1% (variação homóloga anual), a de Veículos Ligeiros de Passageiros registou uma variação homóloga de 10,1% e a categoria de Veículos Comerciais Ligeiros apresentou um aumento de 12,4% (variação homóloga anual).

A ACAP avisa que pelo segundo mês consecutivo o apuramento estatístico do mercado não reflecte a actividade dos operadores que se viram impedidos de matricular todos os veículos que pretendiam devido a um problema informático na Autoridade Tributária e Aduaneira.

Em contrapartida, no apuramento de Fevereiro incluem-se matrículas que não foram atribuídas em Janeiro devido à ocorrência mesmo problema há um mês atrás, pelo que os resultados estatísticos terão de ser analisados neste contexto. “Assim, no mês de Fevereiro de 2018 foram matriculados em Portugal 23.911 veículos automóveis, tendo sido observado um crescimento homólogo de 10,1% por cento, superior à variação acumulada nos dois primeiros meses do ano (4,1%)” diz a associação.