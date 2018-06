Ação de destituição de Bruno de Carvalho ainda aguarda decisão do tribunal

A SAD do Sporting considera que “não existe” fundamentação na ação interposta pela Holdimo para destituir a administração liderada por Bruno de Carvalho. Numa comunicação enviada à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) referiu que vai responsabilizar o acionista por todos os danos e prejuízos causados. Ação interposta pelo segundo maior accionista da SAD aguarda ainda decisão do tribunal, tendo o juiz indeferido, para já, o pedido cautelar de suspensão imediata dos membros executivos sem a sua audiência prévia. Os prazos para a contestação estão agora a correr.

No início de junho, tal como o Jornal Económico avançou em primeira mão, a Holdimo deu entrada no Tribunal do Comércio de Lisboa com uma acção especial de destituição dos responsáveis da comissão executiva da sociedade liderada por Bruno de Carvalho, bem como a demissão de dois administradores (Carlos Vieira e Rui Caeiro). Um processo especial que foi acompanhado de uma providência cautelar que visava a suspensão imediata destes três administradores.

A empresa liderada por Álvaro Sobrinho pediu ainda, conforme assinala o comunicado enviado pelo Sporting SAD à CMVM, nesta segunda-feira, a “nomeação dos administradores provisórios” e que fosse “decretada sem audiência prévia dos requeridos”. “Pedido este que foi indeferido pelo tribunal, estando, por isso, nos termos da lei processual, a correr prazo para a contestação dos requeridos”, explica a mesma nota, divulgada pela CMVM.

O Jornal Económico sabe que o juiz indeferiu a ausência de audiência prévia dos requeridos, na medida em que tal procedimento é levado a cabo nas providências cautelares mediantes dois requisitos: a utilidade deste tipo de acção por efeito surpresa e para evitar a destruição de prova. Ora, a 30 de maio, ainda antes do processo especial de destituição dos administradores executivos da SAD ter dado entrada no tribunal, o comentador desportivo da SIC, Rui Santos, tinha avançado com esta intenção da Holdimo, o segundo maior accionista da Sporting SAD.

Como o efeito surpresa ficou prejudicado, o juiz acabou por entender que não se justificava a condição prévia da providência cautelar: não ouvir os visados.

É face a esta decisão do juiz que está agora a correr o prazo para a contestação de Bruno de Carvalho, Calos Vieira e Rui Caeiro, que, no comunicado enviado à CMVM, já sinalizaram que “consideram que não existe fundamentação, quer para a acção intentada, quer para os pedidos cautelares deduzidos”. Mais. O presidente do conselho de administração da SAD e os referidos administradores sinalizam mesmo que a acção e a providência cautelar “serão devidamente contestados”.

“Portugal é um país democrático e de direito e não uma ditadura”, diz Álvaro Sobrinho

No início do mês, o líder da empresa angolana, Álvaro Sobrinho, anunciou em declarações a O Jornal Económico que a Holdimo, segundo maior acionista da SAD do Sporting, deu entrada no início do mês nos tribunais com uma ação especial para destituir a administração liderada por Bruno de Carvalho.

O empresário angolano explicava que o processo, que tem como fundamento uma alegada “violação de deveres”, surge na sequência da recusa de Bruno de Carvalho em se demitir, defendendo que “Portugal é um país democrático e de direito e não uma ditadura”.

A 15 de maio, antes do primeiro treino para a final da Taça de Portugal, a equipa de futebol do Sporting foi atacada na academia do clube, em Alcochete, por um grupo de cerca de 50 alegados membros da Juve Leo, que agrediram técnicos e jogadores. A Foram detidos 23 dos atacantes que se encontram em prisão preventiva, a que se juntaram já no 8início de junho o ex-líder da claque dos ‘leões’, Fernando Mendes; Nuno Torres, o condutor da viatura que no dia das agressões entrou nas instalações da Academia do Sporting; Ba Amadu (conhecido por Aleluia) e Joaquim Costa, estavam no interior do BMW de Nuno Torres.

Paralelamente, a Polícia Judiciária deteve quatro pessoas na sequência de denúncias de alegada corrupção em jogos de andebol, incluindo o diretor desportivo do futebol, André Geraldes, que foi libertado sob caução e impedido de exercer funções desportivas.

O cenário agravou-se com as demissões da Mesa da Assembleia Geral, em bloco, da maioria dos membros do Conselho Fiscal e Disciplinar, tendo o presidente da MAG marcado uma Assembleia Geral para destituição de Bruno de Carvalho na liderança do clube, para 23 de junho.