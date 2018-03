Academia Efacec “espelha o novo modelo de formação” da empresa

A Efacec, que até 2020 está a recrutar 700 colaboradores, renovou a sua escola de formação, que usa agora a designação Mast3r Academia Efacec.

O projeto, estruturado em três áreas específicas, conta com a participação de formadores internos e externos, com destaque para a escola de negócios Porto Business School.

Assim: a Escola Corporativa está vocacionada para trabalhar processos comportamentais e de comunicação orientados para a cultura Efacec; a Escola de Gestão destina-se à formação de líderes e à uniformização das práticas de gestão e de liderança alinhadas com os standards de excelência mundiais; e a Escola Tecnológica foca-se na promoção da inovação tecnológica para responder e antecipar as necessidades do mercado e capacitar competências técnicas inovadoras.