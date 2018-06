AC Milan fora das provas europeias nos próximos dois anos

O AC Milan não vai poder disputar durante os próximos dois anos as competições europeias. A decisão foi anunciada esta quarta-feira pela UEFA devido ao facto do clube italiano, não ter cumprido a regra do fair-play financeiro.

A formação onde joga o português André Silva, que pode até estar de saída não vai desde já disputar a Liga Europa na época que se avizinha e mesmo que na liga italiana se qualifique para as provas europeias de 2019/2020, também não poderá participar.

O histórico emblema transalpino pode ainda recorrer desta decisão para o Tribunal Arbitral do Desporto (TAD). Para já a vaga deixada pelo AC Milan que terminou a Serie A no sexto lugar e por isso tinha entrada direta na Liga Europa será ocupada pela Fiorentina, que havia terminado o campeonato no oitavo lugar, atrás da Atalanta.