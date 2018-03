Abriram mais 42 novos hotéis em Cabo Verde

Cabo Verde contava no final do ano de 2017 com 275 estabelecimentos hoteleiros em actividade, mais 42 do que no ano anterior, representando um acréscimo na ordem dos 18,0% e aumentou em 11,1% o número de camas.

Os dados são do inventário anual realizado pelo Instituto Nacional de Estatística e apontam que os estabelecimentos hoteleiros ofereceram uma capacidade de alojamento de 12.463 quartos, 20.421 camas e 26.987 lugares, traduzindo-se num acréscimo de 9,0%, 11,1% e 10,7%, respectivamente, em relação ao ano anterior.

Em termos de distribuição por ilha, Santo Antão conta com o maior número de estabelecimento de alojamento turístico, 68 empreendimentos, correspondendo a 24,7%, do total nacional, sendo também a ilha que maior aumento registou no ano de 2017 com um acréscimo de 26 estabelecimentos.