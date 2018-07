Abreu Advogados assessora transferência de Nani para o Sporting

A Abreu Advogados assessorou juridicamente a transferência do jogador português Luís Carlos Almeida da Cunha, mais conhecido por “Nani”, para o Sporting Clube de Portugal (SCP). A sociedade de advogados, por intermédio do sócio Fernando Veiga Gomes, responsável pela área de Direito do Desporto, liderou a assessoria jurídica da transferência do futebolista de 31 anos do Valência para o SCP.

O internacional português Nani assinou um contrato com o Sporting válido por dois anos, anunciou hoje o clube da I Liga portuguesa de futebol, ao qual o jogador chega a custo zero, proveniente do Valência.

Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, o Sporting informou anteontem que “chegou a acordo com o Valencia Club de Fútbol, SAD para a aquisição dos direitos desportivos e 100% dos direitos económicos do jogador, a custo zero. O contrato de trabalho desportivo celebrado com Nani será válido até 30 de junho de 2020, não tendo sido fixada qualquer cláusula de rescisão”.