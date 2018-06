Abertura da Semana Regional das Artes reúne mais de 80 alunos

A sessão de abertura da Semana Regional das Artes vai reunir 80 alunos do 1º ciclo do Ensino Básico e mais oito do Secundário para um espectáculo a cargo da Direção dos Serviços Artísticos e Multimédia (DSEAM) que vai também celebrar o Ano Europeu do Património Cultural.

O espetáculo vai juntar música, teatro, dança e artes plásticas e integra alunos das escolas EB1/PE do Covão, da Vargem, da Escola do Santo Condestável, EB1/PE da Visconde Cacongo e da Escola Secundária Jaime Moniz, para além de alunos das atividades artísticas extraescolares da DSEAM e algumas formações artísticas desta instituição.

A abertura faz-se a partir das 18h00 no Jardim Municipal. Esta segunda-feira será possível assistir à exposição ‘Terra à Vista’ na Placa Central da Avenida Arriaga que teve como um dos objectivos promover o património local e regional.