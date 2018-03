Abertas candidaturas para empresas que oferecem estágios da Fundação da Juventude

Arrancou a 26ª edição do PEJENE – Programa de Estágios de Jovens Estudantes do Ensino Superior nas Empresas. Esta primeira fase do programa destina-se a empresas e entidades de acolhimento interessadas em receber estagiários e termina a 14 de abril.

A segunda fase arranca a 18 abril com a abertura das inscrições para jovens estudantes que pretendam candidatar-se a um dos estágios disponibilizados pelas empresas.

As candidaturas, que este ano estão disponíveis para todas as áreas de atividade, podem ser efetuadas através de site próprio, à semelhança do ano passado, onde, após avaliação dos requisitos das empresas e entidades de acolhimento, será divulgada a lista de vagas para estágios, iniciando-se, assim, as candidaturas para os jovens estudantes.