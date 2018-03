Abel Matos Santos: “Esta aproximação do ‘centrão’ [PS/PSD] é uma excelente oportunidade para o CDS”

A Tendência Esperança em Movimento (TEM) acaba de ser formalizada como a primeira corrente de opinião na História do CDS-PP. É uma prova do pluralismo interno do partido ou, pelo contrário, um factor de desunião?

Sem dúvida alguma uma forte mobilização das bases e um sinal de reforço da identidade do partido. O CDS é um partido democrático, lutou contra o comunismo e comemoramos o 25 de Novembro. Posto isto, a nossa vocação é o pluralismo e a formalização da TEM é um resultado disso mesmo. O CDS tem que deixar de ser autofágico, temos de somar e não subtrair. A afirmação dos valores que defendemos e da salutar discussão que trazemos à agenda política só pode beneficiar o Partido e o País. É esse o nosso objectivo, ser parte da construção e das soluções.

Que papel desempenhará a TEM na vida interna do CDS-PP? Poderá, de algum modo, influenciar o rumo do partido?

Com toda a clareza, queremos influenciar as políticas e as soluções que o CDS apresentará para resolver os problemas dos portugueses, em particular aqueles que o PS e as esquerdas radicais não têm sido capazes de resolver, reconhecendo que muito do que tem funcionado vem do que foi implementado pela PAF [coligação “Portugal À Frente”], a que o CDS pertenceu. A afirmação das nossas ideias e representatividade tem e terá impacto na vida do partido. Isso vê-se nas propostas que fizemos para tornar Adriano Moreira presidente emérito e terá a sua homenagem no Congresso, da colocação dos 27 nomes dos fundadores do CDS na entrada do Caldas [sede nacional do CDS-PP, em Lisboa] que já foi aprovada. E, talvez o assunto mais mediatizado, a importante discussão sobre se queremos um CDS doutrinário ou um CDS descafeinado, “light”, sem doutrina e só com pragmatismo, respondendo aos gritos do momento.

Sob a liderança de Assunção Cristas, o CDS-PP obteve um resultado histórico nas eleições autárquicas de Lisboa e tem assumido, muitas vezes, o papel de líder da oposição no Parlamento. É sobretudo mérito de Cristas ou também há algum demérito do PSD?

Obviamente existe mérito de Assunção Cristas, pelo empenho que coloca no que faz. Fiz campanha ao seu lado em Lisboa e vi a sua energia e convicção. No entanto, não se pode negar a evidência de um PSD fragmentado, fraco e com uma péssima candidata, a juntar a um Fernando Medina claramente mal preparado para o lugar que desempenha em Lisboa. Agora, com Rui Rio, o PSD está novamente em crise e isso ajuda obviamente Cristas e o CDS. Não podemos é contar com isso.