Abanca sobe volume de negócios em 6.500 milhões com compra do retalho do Deutsche Bank

O banco galego Abanca aumentou o seu volume de negócios em 6.500 milhões de euros com a aquisição da atividade retalhista do Deutsche Bank Portugal, negócio anunciado esta terça-feira.

Em comunicado, o Abanca refere, também, que a aquisição permitirá uma melhoria de 5% da margem de intermediação e uma subida de 20% das comissões,.

A rede de clientes Particulares e Banca Privada do Deutsche Bank Portugal tem uma carteira de crédito de 2.400 milhões de euros, 1.000 milhões em depósitos e 3.100 milhões de euros em ativos sob gestão, o que gera o tal crescimento do banco espanhol.

O banco liderado por Francisco Botas aponta que as duas instituições financeiras ponderam uma potencial colaboração comercial para Portugal. “O seu enfoque comercial é claramente diferente da concorrência em Portugal e responde a um modelo de negócio muito valorizado nos segmentos de banca de particulares e privada”, explicou o Abanca, fazendo referência ao Deutsche Bank Portugal.

O Deutsche Bank informou esta terça-feira que vendeu o negócio de retalho em Portugal ao Abanca Corporación Bancaria. O banco alemão vai manter a presença no país através da sucursal Deutsche Bank Portugal para atividades de banca corporativa e de investimento e Global Transaction Banking.

O Abanca contou com o apoio da Clifford Chance como assessor jurídico e do Nomura como assessor financeiro.

A transação é justificada com o facto de se inserir na “estratégia internacional” do banco galego, de crescimento “em mercados e segmentos complementares ao seu projeto”, de acordo com a mesma nota enviada às redações.