A vergonha vista de longe

Pelo meio dos seus tweets quase sempre profissionais, académicos, normalmente em língua inglesa, repletos de mapas, estatísticas, falando de reformas, orçamentos, crescimento, comércio e outros assuntos que é suposto interessarem ao até há pouco tempo economista-chefe da OCDE (agora responsável pelos estudos por país do departamento de economia da mesma organização), Álvaro Santos Pereira publicou esta semana um singelo desabafo de indignação na sua língua natal. Transcrevo: “Já passaram quatro anos desde que se desvendou a maior fraude financeira da nossa História. Quem foi preso? Quem foi responsabilizado? Também já passaram mais de sete anos após o País (e grande parte dos nossos bancos) ter ido à bancarrota. Quem foi preso? Quem foi responsabilizado?”

Tenho apreço por este ex-ministro da Economia. Vi como foi combatido, sem pudor, pelo lóbi da energia. Como, na sua condição de independente do governo de Passos Coelho, foi alvo de um boicote sistemático da estrutura do PSD. Como foi objeto de pacóvia chacota por ter dado uma lição simples de economia global para todos a partir do pastel de nata. E reforcei esse apreço por já o ter encontrado em locais populares, como o Estádio de Alvalade, de cachecol, e nos Campos Elísios, em Paris, no dia do jogo em que Portugal ganhou o campeonato da Europa de futebol, então com outro cachecol de cor diferente e, de novo, com os filhos. Álvaro Santos Pereira sempre me pareceu o protótipo do cidadão completo e sem complexos, movendo-se com igual à vontade em todas as áreas da vida.

E, ainda assim, eu não esperava um tweet destes, tão simples, tão banal, tão desinteressado e tão corajoso.