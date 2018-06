A vanguarda portuguesa

Na terça-feira da semana passada, vivemos um momento histórico no nosso Parlamento. O chumbo da legalização da eutanásia constituiu uma vitória de muitíssimo maior alcance do que se possa imaginar. É verdade que os deputados chumbaram os projectos em concreto, mas o que foi reprovado e o que foi revelado vai muito além disso.

Primeiro, de modo corajoso, o PC mostrou sem tibiezas que há um limite para o uso político das questões fracturantes, que tradicionalmente dividem o Parlamento em direita e esquerda; desta vez, pela primeira vez, o Parlamento dividiu-se entre quem não transige na defesa do primado absoluto do valor da vida e quem admite a relativização deste primado em detrimento de uma suposta autonomia individual. Curiosamente, ao quebrar a unidade fracturante à esquerda, com uma declaração de princípios inatacável, e ao sofrer o ataque rasteiro do Bloco, o PC recuperou muito do seu capital que se vinha diluindo na geringonça. O PC recordou a todos que é um partido de regime, respeitador da Constituição e, embora se diga revolucionário, o pilar do conservadorismo à esquerda; enfim, os ingredientes que o preservaram da varridela que fez desaparecer os congéneres europeus.

Do outro lado, de forma desastrada, Rui Rio enveredou por um caminho de afirmação impertinente dos seus pontos de vista, tentando condicionar um grupo parlamentar que, neste caso por plena convicção, o iria desautorizar. As excepções do PSD foram também isso mesmo, casos de convicção pessoal que deixaram Rio a fazer má figura sozinho. Em contrapartida, gerindo bem a liberdade de voto, o grupo parlamentar do PSD conseguiu estar unido no essencial, próximo do que pensará a esmagadora maioria dos seus eleitores, e liderando o debate de forma positiva e propositiva. O CDS, com história bem consolidada na matéria, deixou que o PSD assumisse o exclusivo da batalha dos cuidados paliativos com eficácia, a grande questão que realmente interessa debater e firmar na agenda política.