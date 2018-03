A última vez de Putin? Queriam, não queriam?

Se no próximo domingo o presidente russo Vladimir tiver uma votação expressiva – e nada indica que isso não vá acontecer – é muito possível que o homem mais poderoso do Kremlin desde a morte de Estaline, em 1953, continue a padecer da mesma doença que o acometeu em 2000: a tentação de se eternizar no poder. A lei russa não determina um limite para o número de mandatos (de seis anos cada) que alguém pode cumprir, dizendo apenas que não é possível alguém ser reeleito mais que uma vez seguida.

Daí que, depois de cumprir os seus dois primeiros mandatos consecutivos, Vladimir Putin tenha passado pela maçada de ter de ser primeiro-ministro (entre 2008 e 2014, depois de já o ter sido antes, em 1999-2000) por algum tempo – altura em que monitorizava o então presidente Dmitri Medvedev da mesma forma próxima que o fazia quando os papéis estavam invertidos – antes de poder regressar ao Kremlin, que é a sua verdadeira casa.

Putin vai assim começar o segundo ciclo do seu segundo duplo-mandato presidencial, sendo que, daqui por seis anos (quando terá 72, o que para presidente não é nada que não se veja por todo o lado), tem à sua frente várias hipóteses, entre as quais três: ou vai para casa – não a do Kremlin mas a própria, se se der o caso de ainda se lembrar da morada; ou regressa à condição de primeiro-ministro; ou muda a lei para poder permanecer no poder – alterando o número de mandatos consecutivos a que possa concorrer ou sendo mais radical e imitando o seu homólogo chinês, Xi Jinping.