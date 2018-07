A UE como a conhecemos já não existe

A primeira página da “Le Point” de 21 de Junho tinha uma fotografia do presidente dos EUA e o título ‘Merci Donald’. De acordo com a linha editorial da revista, o título explica-se não por se simpatizar com Trump, mas por este ser uma excelente oportunidade para a Europa se reorganizar.

Numa pequena entrevista publicada nas páginas centrais da revista, Joschka Fischer, o ministro do Negócios Estrangeiros da Alemanha do governo de Gerhard Schröder e que escreveu um novo livro intitulado “O declínio do Ocidente”, defende que só uma União Europeia a várias velocidades pode contrapor a pressão que vem da América de Trump, bem como a ameaça da Rússia e da China. Fischer, para quem a ordem mundial do pós-guerra terminou de vez na última reunião do G7 no Canadá, considera que é uma ilusão acreditar que uma Europa a 27 (já sem o Reino Unido) pode caminhar no mesmo passo. A UE está sozinha e deve agir em conformidade.

De acordo com o “El País” do passado dia 25 de Junho, o partido de Macron, La République En Marche!, anunciou um acordo com os Ciudadanos de Albert Rivera e o Partido Democrático de Matteo Renzi para a existência de uma plataforma comum nas próximas eleições europeias. Também no mesmo jornal e na mesma semana, o novo primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, concedeu uma entrevista defendendo um novo eixo europeu, Madrid-Paris-Berlim, no qual Portugal estaria incluído. A sua ideia vai ao encontro das intenções de Emmanuel Macron que, desde que se candidatou à presidência francesa, tem defendido uma Europa a várias velocidades.