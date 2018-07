A tua fintech é uma ‘estrela em ascensão’? Abriram as candidaturas à lista das mais inovadoras do mundo

As candidaturas para a edição de 2018 do “Fintech 100” da consultora KPMG e da sociedade de capital de risco H2 Ventures, que escolhe as 100 fintechs mais inovadoras do mundo, arrancaram esta segunda-feira e decorrem até ao próximo dia 3 de agosto de 2018.

Os critérios de seleção variam entre o capital levantado, a facilidade de atrair capital, a localização e grau de disrupção perante o setor em que se insere, os produtos e/ou serviços que oferece, a experiência do cliente e a inovação do modelo de negócio.

A lista enumera as 50 principais fintechs a nível mundial, entre as empresas já reconhecidas no mercado, e as 50 mais interessantes rising stars (estrelas emergentes). O resultado deste ano só será conhecido no próximo mês de outubro, durante a semana do evento SIBOS 2018.