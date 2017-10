A triste realidade do arrendamento em Portugal

Em 2006 o legislador arrogou-se realizar a reforma da lei do arrendamento que permitisse dinamizar o mercado do arrendamento, preservando os arrendamentos habitacionais em que os arrendatários fruto da idade avançada, de deficiência ou de falta de rendimentos, não tivessem a possibilidade de suportar o aumento das rendas para valores de mercado, bem como tendo a preocupação de salvaguardar com um período transitório o pequeno comércio. Àquela data o legislador elegeu como razões do anquilosamento do mercado do arrendamento, o congelamento do valor das rendas.

Acontece que, de lá para cá, o mercado do arrendamento até se revitalizou, em grande medida não em resultado da reforma legislativa, mas fruto da explosão do turismo, do investimento estrangeiro e da dinamização do comércio e dos serviços nos últimos anos. No entanto, verifica-se hoje um outro fenómeno que coexiste com um número ainda significativo de rendas congeladas, o do incumprimento do dever de pagar as rendas. Com efeito, compreendendo-se a preocupação do legislador com quem não podia à data suportar uma renda nova – sendo certo que a diferença deveria ser suportada pelo Estado e não pelos senhorios –, a mesma benevolência é injustificada relativamente a situações de puro inadimplemento dos inquilinos que, podendo pagar, não o fazem de forma intencional e deliberada, ou que contratam espaços cuja renda sabem que não conseguem suportar, fazendo recair sobre o senhorio a sua falta de seriedade.

Na reforma de 2006, o legislador criou mais um dos balcões administrativos (que tanta aprecia) para resolver, miraculosamente, o problema da morosidade dos despejos nos tribunais. Foi assim criado o Balcão Nacional do Arrendamento, que não é mais que um balcão do despejo, pois só aprecia situações de despejo e, dentro destas, as motivadas por falta de pagamento de rendas. Acontece que, nem o Balcão do Despejo funciona com a celeridade que o legislador prometeu, nem o legislador contribuiu com uma solução legislativa para erradicar o flagelo do incumprimento no pagamento das rendas.