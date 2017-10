A travessia do deserto do PSD

Fazer previsões políticas relativas a um partido com um historial de disputas tão acesas como o PSD é um exercício com elevada probabilidade de erro. Mas, se tivesse de apostar agora no resultado das diretas a realizar em janeiro, seria na vitória de Santana Lopes.

O antigo primeiro-ministro não é particularmente galvanizante, mas há um evidente antagonismo do aparelho laranja face a Rui Rio. Passos pode ter deixado o partido com sondagens confrangedoras e uma derrota pesada nas autárquicas, mas deixa a generalidade das concelhias e das distritais em mãos de confiança, que não se revêem em Rui Rio e no tacticismo que revelou quando o partido ia caindo em desgraça.

Com o aparelho passista congregado no apoio a Santana, Rio terá óbvias dificuldades em ganhar umas eleições diretas. Mas é revelador do estado do partido que o nome mais bem colocado para ganhar as diretas seja o primeiro-ministro do Governo mais breve e disparatado da história recente do país.