A-to-Be e Globalvia assinam contrato para novas soluções de portagem nos EUA

É um novo contrato nos EUA de máquinas e equipamento de via para pagamento manual semi-automático e eletrónico de portagens.

A A-to-Be e Globalvia assinaram um novo contrato para o fornecimento de soluções de portagens manuais semi-automáticas e eletrónicas na concessão Pocahontas Parkway, em Richmond, Virgínia, EUA.

A A-to-Be, é detida pela Brisa Inovação e Tecnologia, e é a marca internacional do grupo Brisa para o desenvolvimento e entrega de soluções tecnológicas para prestadores de serviços de mobilidade.

O projeto vai ser implementado no segundo trimestre de 2018, somando mais uma entrega das máquinas A-to-Be A-T-P-M. A última foi para o Illinois Tollway, concessionária de autoestradas, sediada em DuPage County, que envolve o fornecimento até um máximo de 270 máquinas de pagamento manual de portagem, a sua instalação e manutenção. Com esta solução de pagamento manual, a Pocahontas Parkway disponibiliza aos seus clientes uma forma simples de pagamento, desenvolvida com a mais recente tecnologia, que promove transações altamente seguras e fiáveis. Alternativamente, o condutor pode optar por utilizar as vias com equipamentos para pagamento exclusivamente eletrónico, sem precisar por isso de parar a viatura ou reduzir a velocidade.

“Este contrato com a Globalvia é um marco importante para a A-to-Be, que assinala outra entrega das máquinas de pagamento manual semi-automático de portagem (A-to-Be A-T-P-M, Automatic Toll Payment Machines) e da solução de pagamento de portagens exclusivamente eletrónicas (ORT, Open Road Tolling)” diz a empresa portuguesa em A-to-Be em comunicado.

“A-to-Be está orgulhosa de fortalecer a relação com a Globalvia, um dos maiores e mais relevantes players desta industria”, diz na nota Pedro Amado Bento, A-to-Be Chief Sales Officer (CSO).

“O mercado dos EUA é para a A-to-Be um dos mais prioritários e, de facto, as nossas soluções de portagem self-service e de pagamento exclusivamente eletrónico têm vindo a provar que são fiáveis e eficientes para todas as concessões rodoviárias. Nos próximos anos, o mercado terá conhecimento de mais entregas de sucesso nos EUA”, anuncia o gestor.

Globalvia é um dos líderes mundiais na gestão de concessões de infraestruturas.

Fundada em 2007 e liderada por três fundos de pensões internacionais, gere 27 projetos em oito países diferentes (incluindo os EUA), especializados em autoestradas e ferrovias. Nos EUA, Globalvia adquiriu recentemente a Pocahontas Parkway com um contrato que expira em 2105.

Os mercados-alvo da Globalvia são os países da OCDE, com foco especial em Espanha, outros Estados-Membros da União Europeia, e a América do Norte.

Pocahontas Parkway

A Pocahontas Parkway está em operação desde 2002, e é uma autoestrada com 14 kms, totalmente equipada com sistemas de pagamento eletrónico de portagens e com uma ponte elevada que atravessa o rio James. “Está localizada a sudeste de Richmond, na Virgínia, e liga a Interstate 95 e a Unterstate 295, para criar uma ligação a sul da cidade. É o único cruzamento do rio ao longo de quase 10 kms, em qualquer direção. Com esta solução de open road tolling, os clientes com E-ZPass® podem viajar de forma mais conveniente, sem parar para pagar portagens”, diz o comunicado.