A Suécia conseguiu reduzir a população fumadora a 5%. Descubra como

Fumar faz parte da rotina diária de milhares de pessoas e os países europeus não são exceção. O Eurobarómetro divulgou recentemente um gráfico com os últimos dados da União Europeia sobre o consumo do tabaco e a percentagem de fumadores diários para a população total, em 28 países. Os portugueses não são os piores, encontram-se a meio da tabela. De acordo com a informação de Bruxelas, um em cada quarto portugueses (25%) é fumador, mais dois pontos percentuais do que em 2012, 12% deixaram de fumar e quase dois terços (63%) nunca fumaram.

No topo está a Bulgária, onde 36% dos habitantes fuma todos os dias, seguida da Grécia e da França. Relativamente abaixo, encontra-se Espanha (26%), Itália (24%) e a Alemanha (23%), alguns dos países que também contribuem para o crescimento da indústria tabaqueira. O prémio de ‘bom comportamento’ vai para a Suécia (5%), o último país europeu no ranking de consumidores de tabaco.

Num artigo publicado esta semana, a Bloomberg lembrou que este número corresponde à (quase) utópica campanha da revista médica The Lancet “Um mundo sem tabaco até 2040”. Quando os autores definiram “sem tabaco” pensaram numa taxa de tabagismo inferior a 5% – ou seja, os suecos estão quase a atingir este número, e mais de duas décadas antes de 2040.