A sorte que tivemos com o presidente Bruno de Carvalho!

Não ligo a futebol. É a primeira declaração de (des)interesse a fazer. Quando assim é, e no caso de uma mulher, herdamos o clube do pai. Fica-nos bem. A segunda declaração de interesse é que este artigo não é sobre futebol ou gestões desportivas, vitórias ou derrotas no campeonato. Na verdade, não quero saber. Este artigo é sobre política, governos e governados.

Poucos dias antes da eleição de Bruno de Carvalho – uma vez mais para ter assunto ao jantar com o meu pai – dei-me ao trabalho de ouvir a entrevista, porventura a última, do presidente sportinguista antes de uma reeleição esmagadora com quase 90% dos votos. Indiferente que sou ao Sporting ou adversários, ouvi o político. Um lunático carregado em ombros por uma multidão de adeptos frustrados com as derrotas de um clube. Um homem obcecado consigo próprio que pensava carregar aos ombros o peso da Humanidade. Um salvador. Mal-educado, agressivo. Compulsivo. Um ditador. “A partir de hoje eu sou o presidente de todos os sportinguistas e isso é o mais importante”. Bruno de Carvalho, dixit. Eu represento a vontade de todos. Eu tenho todos em mim.

Agora a política. O descontentamento das massas é terreno fértil para o populismo e para os líderes populistas que encerram em si a tentação da ditadura. Portugal é um país sortudo porque lidou com o problema numa esfera pouco relevante que é o futebol. A Alemanha lidou com Hitler. Agora que as lutas se fazem pela economia e não pelas armas, a Grécia provou do pior do populismo com um governo que primeiro faliu o país para depois se resignar e reconstruí-lo em democracia europeia. Os EUA elegeram Trump. Espanha levou a governo movimentos nacionalistas musculados. Itália, os partidos de extrema-esquerda e direita.