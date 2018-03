A soma de todos os medos

A 7ª arte presenteou-nos recentemente com dois magníficos retratos verídicos de cidadania e profissionalismo. O filme “The Post” conta a história da divulgação de documentos confidenciais sobre o envolvimento dos EUA na Guerra do Vietname. Os protagonistas são o Washington Post, de onde saiu o conteúdo dos documentos e liderado à data por Katharine Graham. Ben Bradlee era o Editor Executivo do jornal e o principal impulsionador da publicação do material confidencial. Do outro lado estava Richard Nixon, no seu primeiro mandato.

O confronto entre a intenção de Nixon em calar a imprensa e uma mulher de coragem, fiel aos princípios herdados do seu pai, resultaram na primeira brecha na Administração Nixon, que apesar disso viria a ganhar o segundo mandato. E aqui entra o segundo filme, que segue historicamente em perfeita sintonia com o primeiro, que termina com o início do Watergate.

“Mark Felt, o homem que derrubou a Casa Branca”, é o retrato do Associate Director do FBI que, durante pouco mais de um ano, entre 1972 e 1973, passou informação confidencial a dois jornalistas do Washington Post, relativa à investigação do Watergate, que Nixon tentou acabar antes mesmo de ter realmente começado. Ficou para a história como “Deep Throat”.