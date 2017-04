A saída portuguesa

Ao exigir a demissão de Jeroen Dijsselbloem, e da forma perceptível com que o fez para toda a extensão da União Europeia, António Costa disse “basta” ao estereótipo, explícito ou insinuado, de maus costumes, de inferioridade e de posição de favor dos países europeus do Sul, das suas populações e das suas culturas. Não foi o único, mas foi dos primeiros e sem hesitações, a ponto de ainda ter merecido uma reacção inútil do seu congénere dos Países Baixos. Dijsselbloem será demitido, mesmo unanimemente demitido, mas, mais importante, será demitir com ele a atitude política que o define e que teve equivalentes, mais ou menos salientes em toda a Europa, e, sem qualquer dúvida, também no nosso país.

Dijsselbloem diz que é o estilo dele, mas longe disso; na verdade, ele apenas o macaqueia e é o original que tem de ser demitido. Por isso o sinal de mudança que Costa deu tem de transcender o ministro holandês, o seu último episódio e as suas caricatas justificações culturais. Há que pôr termo a esta espécie de maledicência europeia que beneficia da vantagem de correr como um boato, sem a desvantagem de ter de ser feito nas costas, a que chamamos estereótipo, e que foi durante anos o padrão de comunicação dos mesmos políticos que fizeram da austeridade uma política europeia de integração sem inclusão.

É bom não esquecer as analogias gastas dos “alunos coitadinhos que sofrem tanto para aprender” ou aquele célebre “não sermos piegas” que nem a pieguice de assumir para si o que destinava a outros alvos conseguiu evitar. Demasiado parecido com a pobre retórica do ainda presidente, mas já a prazo, do Eurogrupo, que tem de ser demitido por não se conceber a maturidade de sair pelo seu próprio pé. É bom não esquecer os moralismos e pedagogismos de pacotilha com que, durante anos, em tiradas de mediano português, foi justificado o empobrecimento abrupto da sociedade portuguesa. Por isso, para uma maioria social de portugueses esmifrados por vários anos de austeridade teria mesmo de saber a “só se perderam as que caíram no chão” ouvir palavra por palavra a desanca do seu primeiro-ministro.