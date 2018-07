A “rebelião” das camareiras espanholas

Algumas plataformas de viagens como o Tripadvisor estão a enfrentar uma pressão crescente para revelar as práticas de emprego que os hotéis espanhóis estão a promover. Isto na sequência de um grupo ativista de encarregadas de limpeza ter lançado uma campanha para erradicar a exploração na indústria do turismo.

A regulamentação das cargas de trabalho — que dispararam até limites quase insuportáveis durante a crise — e o reconhecimento das doenças profissionais são duas das principais exigências desse grupo que, segundo cálculos do próprio setor, representa cerca de 250 mil pessoas que se auto-designam ‘kellys’.

Estas trabalhadoras, que dispõem de plataformas em várias comunidades autónomas e denunciaram nos últimos anos suas condições de trabalho em toda a Espanha, adquiriram visibilidade graças às redes sociais. “O movimento nasceu porque não nos víamos representadas pelos sindicatos maioritários, que não levavam em conta as particularidades do nosso trabalho”, disse uma das camareiras ao jornal El País.

Por outro lado, Vania Arana, porta-voz do grupo, explicou ao jornal “The Guardian” que o grupo está a criar um selo de qualidade para os hotéis que seguiam boas práticas – as ativistas têm a convicção de que a maioria dos clientes não gostaria de ficar num hotel onde as empregadas de limpeza recebem, em média, dois euros para limpar um quarto que custa 200 euros por noite.

Além de melhores salários e condições de emprego, quase todas as mulheres se queixam de problemas de saúde como dores nas costas e outros problemas, conseguindo apenas aguentar as tarefas pedidas com recurso a analgésicos. As ‘kellys’ já apelaram ao governo para encorajar a criação de empregos de qualidade e penalizar aqueles que “usam subterfúgios para criar condições de trabalho precárias”.