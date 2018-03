A Primavera chegou ao ensino superior. Docentes e investigadores em protesto esta sexta-feira

Docentes e investigadores vão concentrar-se esta sexta-feira, 23 de março, pelas 12h00, nas instituições e fazer um apelo através das redes sociais, com o hashtag #éparacumprir. A ideia é que todos possam partilhar uma foto desse momento de convivência entre colegas, com suportes e ‘posts’ online que afirmem e expliquem as reivindicações e tomadas de posição.

Com esta ação, convocada pelo SNESup, maior associação sindical de docentes do ensino superior e investigadores, independente das centrais sindicais, docentes e investigadores dão início à “Primavera do Ensino Superior e Ciência”, um protesto original que pretende sensibilizar e obter resposta para as situações de precariedade que vive o setor.

“Há milhares de docentes e investigadores responsáveis pela viabilidade e sucesso do nosso ensino superior e ciência em situações ilegais, com vínculos precários e que não têm contratos de trabalho dignos para as necessidades permanentes que diariamente colmatam nas Instituições em que estão inseridos”, afirma Gonçalo Leite Velho, presidente da direção do Sindicato Nacional do Ensino Superior (SNESup).