A pior companhia aérea de 2017 já está escolhida

A pior companhia aérea é a Ryanair, segundo um inquérito de satisfação dos passageiros. A popular companhia lowcost foi escolhida pela maioria das 11,625 pessoas consultados pela revista britânica de consumo Which?, com base em critérios como alimentação, conforto e serviços oferecidos pelo valor pago.

“O turbulento ano, com cancelamento de voos, fez com que a Ryanair caísse mais um nível para a opinião pública, com os passageiros a classificarem-na como pior companhia aérea de curta distância no Reino Unido”, pode ler-se na Which?.

Quase um em cada três passageiros que nunca voariam com uma companhia de baixo custo, mesmo que fosse mais barato que a concorrência. No entanto, a revista nota que “há provas de que voar com uma companhia aérea low cost não significa ter uma má experiência” e dá como exemplos positivos as companhias Norwegian e Jet2, que conseguiram pontuações elevadas de 76% dos clientes.