A partir de 25 de junho, os animais de estimação vão poder entrar em restaurantes

Os animais de companhia podem, a partir do próximo dia 25 de junho, acompanhar os donos a estabelecimentos comerciais devidamente sinalizados e que podem fixar uma lotação máxima, de acordo com lei publicada nesta terça-feira, 27 de março, que possibilita a permanência de animais de companhia em estabelecimentos comerciais, sob condições específicas, alterando ao regime jurídico de acesso e exercício de atividades de comércio, serviços e restauração.

As novas regras de acesso aos estabelecimentos passam, assim, a prever, a permissão de “permanência de animais de companhia em espaços fechados, mediante autorização da entidade exploradora do estabelecimento expressa através de dístico visível afixado à entrada do estabelecimento”.

De acordo com o diploma hoje publicado em Diário da República, e que entra em vigor 90 dias após a sua publicação, nenhuma destas regras se aplica aos cães de assistência, cuja permanência em restaurantes é legalmente permitida. Também não se aplicam à presença de cães em esplanadas, possível desde 2015. Será, pois, “sempre permitida a permanência de cães de assistência, desde que cumpridas as obrigações legais por parte dos portadores destes animais”.