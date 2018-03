A nova norma IFRS16, sobre a contabilização dos alugueres, entra em vigor a 1 de Janeiro de 2019

Lançada pelo Conselho de Normas Internacionais de Contabilidade (IASB), esta nova norma destina-se, sobretudo, a melhorar a transparência e a comparabilidade entre empresas que alugam e compram os seus ativos.

O que vai mudar efetivamente?

De acordo com a norma IFRS 16, o reconhecimento dos contratos de aluguer operacional no balanço terá um efeito positivo no EBITDA. No entanto, poderá afetar alguns rácios financeiros, nomeadamente, os rácios de solvência e alavancagem.