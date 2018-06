A nova era da aplicação privada do direito da concorrência

No passado dia 11 de junho, o operador de comunicações francês Orange foi condenado por um tribunal a pagar mais de 53 milhões de euros a um operador rival por prejuízos causados em virtude de um abuso de posição dominante no mercado do acesso à rede telefónica fixa e de Internet de casas de férias em França.

Em Portugal, ações de indemnização com este desfecho não têm, até aqui, sido tão frequentes. Todavia, com a recente publicação da lei que transpõe a Diretiva comunitária relativa às ações de indemnização por infrações às regras de concorrência, também o nosso país passa a dispor de um regime respeitante à aplicação privada das normas de concorrência que facilita o recurso aos tribunais, com vista a obter o ressarcimento de prejuízos resultantes de infrações a estas regras. Além disso, fica igualmente facilitado o recurso aos tribunais para outros pedidos com fundamento na violação do regime jurídico da concorrência.

Entre outras regras, o diploma agora publicado estabelece uma presunção inilidível da existência de uma infração que tenha sido reconhecida numa decisão definitiva da Autoridade da Concorrência (AdC), o acesso facilitado a meios de prova da infração, a responsabilidade solidária entre coinfratores, a responsabilidade presumida da empresa-mãe que detenha mais de 90% do capital social da empresa infratora ou o alargamento do prazo de prescrição.