“A minha relação com o PSD acabou”, revela Pedro Santana Lopes

Pedro Santana Lopes revelou à Revista Visão que não voltará a intervir politicamente através do PSD. “É uma relação que acabou”. “Mas acabou mesmo”, diz o antigo primeiro-ministro àquela publicação.

Confessou ainda que não desistiu de lutar pelo lutar por Portugal, “o seu país”, embora admita que tem que descobrir o melhor modo de lutar pelo país.

Sobre os partidos políticos, o também ex-presidente do Sporting Clube Portugal, considera que são diferentes dos clubes de futebol. De clube de futebol não se muda mas de um partido político, enquanto um “instrumento de organização e de expressão da vontade popular”, nos termos da Constituição portuguesa, embora sempre tenha sido PPD, Santana Lopes admite que já equacionou “fazer uma organização partidária” na qual conseguisse ter a intervenção política devida.

Dos tempos enquanto provedor da Santa Casa da Misericórdia, explicou que mandou estudar a entrada da instituição no Montepio, revelando que teve “todas as autoridades do Estado a pedir” nesse sentido. A este propósito, sem querer revelar as conversas privadas com o então Presidente da República, informou que sentiu o Estado “empenhado (…) que houvesse essa possibilidade da participação da Santa Casa” no Montepio.