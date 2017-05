A maior dieta de sempre do Estado português

Em fevereiro de 2000, num célebre artigo publicado no Diário de Notícias, Aníbal Cavaco Silva – na altura afastado da política ativa –chamou a atenção para o crescimento alarmante do Estado português. Foi nessa altura que nasceu o “monstro” da despesa pública, um animal “voraz e incontrolável”, que “andava à solta”, sem freios nem controlo. Mas, apesar do impacto mediático do artigo, os seus efeitos práticos foram quase nulos. Ao longo da década seguinte, a despesa do Estado continuou sempre a subir, até chegar, em 2010, a uma marca histórica: 51,8% do Produto Interno Bruto (PIB), mais de metade da riqueza produzida anualmente no país.

Desde então, a vida do ‘monstro’ tem sido mais difícil. Nem sempre é fácil notar esta dieta, porque os dados oficiais têm algum ruído e fornecem, muitas vezes, uma imagem difusa do que está a acontecer. Mas, depois de se depurar os números, é óbvio que o Estado tem vindo a perder peso em Portugal e que a dieta, mesmo que forçada, deve continuar. Eis porquê:

1. A maior contenção de despesa desde que há dados

Segundo os dados divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) há uma semana e meia, o rácio de despesa pública sobre o PIB ficou nos 45,1% em 2016. Dito assim, pode parecer alto, mas convém contrastar este valor com o valor de 2010, quando tinha ultrapassado os 50% do PIB. Em seis anos, o peso da despesa pública no Produto nacional caiu mais de 6,7 pontos percentuais.