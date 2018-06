A Madeira tem médicos a mais ou a menos? A pergunta do PS Madeira a Pedro Ramos

O PS Madeira pede ao secretário regional da Saúde, Pedro Ramos, que esclareça se a Madeira tem médicos a mais ou a menos.

A pergunta surge a partir do secretário-geral do PS Madeira, João Pedro Vieira, que se mostrou chocado com as firmações de Pedro Ramos que disse ser “uma não notícia” que a Região “passe a ter no próximo ano menos metade dos médicos internos dos atuais”.

“É fundamental que o senhor secretário regional da Saúde esclareça definitivamente aos madeirenses se afinal a Madeira tem médicos a mais ou médicos a menos, porque, ou bem que temos médicos a mais e não precisamos destes jovens médicos internos na Região, ou bem que temos médicos a menos e é preciso explicar por que é que eles no próximo ano serão ainda menos do que aqueles que temos na Região este ano”, afirmou o socialista da Madeira.