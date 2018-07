“A Madeira deve criar condições para aqueles que queiram regressar o façam da melhor maneira”, afirma Cafôfo

Na visita que o presidente da Câmara Municipal do Funchal fez a Saint Heler, no Reino Unido, destacou a importância da diáspora para a Região e que todos são precisos para construir a Madeira do futuro.

O presidente da Câmara Municipal do Funchal, Paulo Cafôfo, esteve de visita a Saint Helier, capital da ilha de Jersey, no Reino Unido para assinalar os 20 anos da geminação entre esta cidade e o Funchal, numa ocasião onde afirmou que a Região deve criar as condições para que os emigrantes que manifestem interesse em regressar à ilha o façam da melhor maneira. Durante a visita o autarca destacou a “importância fundamental” da diáspora são prova do tamanho da Região. “Neste momento da nossa História, todos somos precisos, os de cá e os lá, para construir a Madeira para a próxima geração”, realçou Cafôfo. Cafôfo referiu que a Região “não se pode esquecer da comunidade de emigrantes” no Reino Unido salientado que deve apoiar aqueles que “têm manifestado o desejo de regressar às origens” acrescentando que a Madeira deve “criar condições” para aqueles que desejam voltar “o façam da melhor forma”. Continuar a ler Desta visita, salientou o autarca, ficou registado o interesse demonstrado por vários empresários, em áreas como a reabilitação urbana, de investir no Funchal. “Não há Madeira sem as comunidades madeirenses e estas comemorações são um exemplo extraordinário daquilo que somos enquanto povo, também além fronteiras, afirmou.