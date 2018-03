A investigação na formação dos estudantes

A comunidade académica reconhece que o posicionamento do ensino superior português nos rankings universitários não se faz apenas pelo ensino e formação dos estudantes, mas, também, pela investigação científica de referência que produz.

Se considerarmos os países do primeiro mundo, economicamente mais desenvolvidos, reconhecemos que eles são também tecnológica e cientificamente avançados. Atualmente, temos consciência de que Portugal precisa de investir pesadamente em ciência e no ensino superior e, se pensarmos nos objetivos atuais do Governo para a área de I&D – atingir, até 2030, um investimento de 3 por cento do PIB – concluímos que este é, de facto, um dos grandes desafios que o país vai atravessar nos próximos anos.

Desde sempre que o ser humano deseja compreender o mundo que o rodeia, tentando resolver as dificuldades e os problemas que se lhe vão deparando. Estes dois fatores, o desejo de conhecimento e a superação das dificuldades, mantêm-se ainda hoje e podemos dizer que, na verdade, eles são as principais razões que nos levam a reconhecer a importância da investigação e, em última análise, a estimular e facilitar a carreira científica, em Portugal ou em qualquer outro país.