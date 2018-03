A flexibilidade laboral em Portugal

Acredito que o Governo procurará resistir às crescentes pressões da ala situada mais à esquerda no Parlamento para introduzir profundas alterações à legislação laboral em vigor. Modificá-la seria arruinar o esforço de todos – trabalhadores, empresários e o conjunto dos contribuintes portugueses – na recuperação da nossa economia, designadamente no combate a essa chaga social que é o desemprego, com particular acuidade no desemprego jovem.

Todavia, é mais fácil inverter este caminho, em nome da demagogia mais primária, do que recolocar Portugal no caminho da convergência para os padrões médios europeus – que, este sim, deveria ser um verdadeiro desígnio nacional.

Bloco de Esquerda e PCP vêm pressionando o Executivo para a eliminação imediata dos bancos de horas individuais, entre outras reversões do conjunto de alterações à legislação laboral introduzidas por pressão das instâncias políticas e financeiras internacionais, enquanto Portugal cumpriu o duro período de ajustamento de 2011 a 2014. Invocam, por exemplo, que o nosso mercado laboral está “flexibilizado em excesso”.